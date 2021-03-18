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Названы сумма страховых выплат военнослужащим в Азербайджане

Названы сумма страховых выплат военнослужащим в Азербайджане Государственная страховая коммерческая компания в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих осуществляет выплаты страхового возмещения наследникам шехидов
Финансы
18 марта 2021 г. 17:08
Названы сумма страховых выплат военнослужащим в Азербайджане

Под совместным контролем Центрального банка и Ассоциации страховщиков Азербайджана продолжается процесс страховой выплаты ипотечных кредитов военнослужащих, ставшим шехидами или инвалидами в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Страховые компании, действующие в сфере страхования жизни, погашают выданные по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты шехидов и ставших инвалидами военнослужащих.

На сегодняшний день страховыми компаниями полностью погашены ипотечные кредиты на сумму 3 404 851 манат, предусматривается погашение ипотечного кредита в размере 130 тыс. манатов.

Кроме того, Государственная страховая коммерческая компания в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих осуществляет выплаты страхового возмещения наследникам шехидов, раненым военнослужащим и ветеранам, получившим инвалидность. Общая сумма страховых выплат превышает 44 млн манатов.

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