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Названы причины двузначной инфляции в Азербайджане

Названы причины двузначной инфляции в Азербайджане Двузначная инфляция в Азербайджане за прошедший период текущего года сформировалась в основном за счет подорожания продуктов питания более чем на 60%.
Финансы
9 декабря 2022 г. 14:15
Названы причины двузначной инфляции в Азербайджане

Двузначная инфляция в Азербайджане за прошедший период текущего года сформировалась в основном за счет подорожания продуктов питания более чем на 60%.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли меджлиса в классе iplenar.

По его словам, основные риски глобальной инфляционной среды, внешние факторы издержек являются основными причинами роста инфляции:

"Наблюдавшаяся в последнее время региональная и глобальная геополитическая напряженность, военный конфликт между Россией и Украиной и введенные в связи с этим масштабные экономические санкции, разрывы в мировой производственно-цепочке поставок, высокие цены на энергоносители, а также рост транспортных и логистических издержек в большинстве стран привели к росту мировых цен на продовольствие, дефициту продовольствия, инфляции до двузначного уровня".

А. Асадов заявил, что ослабление глобальных темпов роста на фоне высокой инфляции ставит мировую экономику перед лицом рецессии: "Как отметил президент, сложно предсказать, какой будет глобальная ситуация. Ясно только то, что мир больше никогда не будет в том состоянии, в котором он был до февраля. Короче говоря, основные риски глобальной инфляционной среды, внешние факторы затрат являются основными причинами увеличения инфляции. Азербайджан, интегрированный в мировую экономику, также сталкивается с инфляционным давлением. Годовой темп роста импортных цен за истекший период текущего года составил 22%, и среднегодовая инфляция в нашей стране также была двузначной (13,8%)”.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Azərbaycanda ikirəqəmli inflyasiya ərzağın 60 % bahalaşması hesabına formalaşıb"

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