Назначен новый председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (Азербайджан)

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Новый состав Наблюдательного совета Банка ВТБ (Азербайджан) возглавил Михаил Эдуардович Осеевский.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, он занимает должность заместителя председателя правления Банка ВТБ.

Михаил Осеевский родился в 1960 году в Санкт-Петербурге. В Банке ВТБ работает с 2012 года. Входит в состав наблюдательных советов ВТБ24 и ВТБ (Грузия), также является членом совета директоров Банков ВТБ (Казахстан) и ВТБ (Беларусь).

Заместителями председателя Наблюдательного совета (НС) Банка ВТБ (Азербайджан) назначены Анна Шумейко и Рашад Расуллу. В состав НС банка также вошли представители акционеров ВТБ (Азербайджан) - Мусеиб Алиев и Горхмаз Агаев из AtaHolding, а также Сергей Царев из ВТБ и Дмитрий Попов из ВТБ24.