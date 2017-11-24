Назначен новый председатель Наблюдательного Совета Bank VTB (Azerbaijan)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ На должность председателя Наблюдательного Совета Bank VTB (Azerbaijan) утвержден заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Денис Александрович Бортников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Д.Бортников более 20 лет работает в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, который окончил по специальности "национальная экономика" в 1996 году. Входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета и совет Ассоциации "Ленинградская областная торгово-промышленная палата".