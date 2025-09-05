Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Научно-исследовательский институт экономических исследований выбрал аудитора

    Финансы
    • 05 сентября, 2025
    • 14:42
    Научно-исследовательский институт экономических исследований выбрал аудитора

    Научно-исследовательский институт экономических исследований завершил запрос котировок на аудиторские услуги.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем стало ООО "Азеручот".

    Компании-победителю будет выплачено 1 590 манатов.

