Научно-исследовательский институт экономических исследований выбрал аудитора
Финансы
- 05 сентября, 2025
- 14:42
Научно-исследовательский институт экономических исследований завершил запрос котировок на аудиторские услуги.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем стало ООО "Азеручот".
Компании-победителю будет выплачено 1 590 манатов.
