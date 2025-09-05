İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçib
Maliyyə
- 05 sentyabr, 2025
- 14:00
İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu audit xidməti ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, kotirovkanın qalibi "Azəruçot" MMC-dir.
Qalib şirkətə 1 590 manat ödəniləcək.
İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu Prezident İlham Əliyevin 26 iyun 2021-ci il tarixli "İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun genişləndirilməsi haqqında" fərmanına dəyişikliklə bağlı imzaladığı sərəncama əsasən nazirliyin tabeliyindəki İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əsasında yaradılıb.
