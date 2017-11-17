Народный банк Китая влил в финансовую систему страны 122 млрд долларов за одну неделю

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Вчера Народный банк Китая влил в финансовую систему страны 47 млрд долларов через операции на открытом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, размеры интервенций за неделю составили 810 млрд юаней (122,2 млрд долларов).

По мнению трейдеров, целью интервенции было смягчение нехватки ликвидных средств в финансовой системе и недавнего волнения рынка облигаций. После вливания средств доходность десятилетних государственных облигаций снизилась до 3,96% - ранее она впервые с 2014 года превысила 4%.