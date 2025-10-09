Налоговые поступления в госбюджет от ненефтегазового сектора Азербайджана увеличились на 9%

Налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора за январь–сентябрь 2025 года составили 9 млрд 173,2 млн манатов, что эквивалентно 73,6 % всех налоговых поступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики, объем поступлений увеличился на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил прогнозный показатель на 3 %.

Следует отметить, что в целом за 9 месяцев 2025 года поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы достигли 12 млрд 455,8 млн манатов, что на 3,8 % больше в годовом выражении и на 5,2 % выше прогноза.

Согласно утвержденному плану, в 2025 году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 15,5 млрд манатов. Таким образом, за отчетный период обеспечено 80,4 % годового прогноза.