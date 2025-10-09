İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 9 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda vergi daxilolmalarının 9 milyard 173,2 milyon manatı və yaxud 73,6 %-i qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9 % çox, proqnozdan isə 3 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 12 milyard 455,8 milyon manat təşkil edib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 3,8 %, proqnozdan isə 5,2 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 15,5 milyard manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 9 ay ərzində həmin məbləğin 80,4 %-i təmin olunub.

    Dövlət Vergi Xidməti vergi daxilolmaları
