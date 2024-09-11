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Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 13%

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 13% В январе-августе этого года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики поступило 11 млрд 227 млн 501,6 тыс. манатов.
Финансы
11 сентября 2024 г. 13:50
Налоговые поступления от ненефтегазового сектора в Азербайджане выросли почти на 13%

В январе-августе этого года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики поступило 11 млрд 227 млн 501,6 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, поступления от ненефтегазового сектора составили 7 млрд 744,2 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые поступления из этого сектора увеличились на 878,6 млн манатов или 12,8%.

69% уплаченных налогов пришлось на долю ненефтегазового сектора, а 31% - нефтегазового сектора.

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