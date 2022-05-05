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Налоговая служба Великобритании перестала признавать статус Московской биржи

Налоговая служба Великобритании перестала признавать статус Московской биржи Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue Customs, HMRC) Великобритании c 5 мая лишило Московскую биржу (MОЕХ) статуса признаваемой фондовой площадки.
Финансы
5 мая 2022 г. 13:13
Налоговая служба Великобритании перестала признавать статус Московской биржи

Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) Великобритании c 5 мая лишило Московскую биржу (MОЕХ) статуса признаваемой фондовой площадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном управлением в четверг.

"HMRC 5 мая 2022 отозвало первоначальное включение Московской биржи [в список признаваемых управлением бирж]. Инвестиции, которые осуществлялись на МОЕХ до этой даты, по-прежнему будут считаться инвестициями на признаваемой фондовой бирже. Инвестиции, осуществленные после 5 мая 2022, не будут считаться таковыми", - сказано в документе.

Лишение статуса означает, что инвесторы из Соединенного Королевства, торгующие ценными бумагами на Московской бирже, не смогут пользоваться некоторыми налоговыми льготами, которые им предоставляло управление.

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