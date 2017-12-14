Наличная денежная масса в обороте в Азербайджане вновь сокращается

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане на 1 ноября 2017 года составил 7 674,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), наличная денежная масса в обороте после сокращения в январе-феврале начала последовательно расти с марта до октября, а в этом месяце вновь сократилась в месячном исчислении на 33,4 млн манатов или 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем наличной денежной массы увеличился на 1 383,5 млн манатов или 22,0%.

После последовательного трехмесячного роста наличная денежная масса начала сокращаться в первые два месяца 2017 года. Так, в октябре прошлого года рост составил 96,9 млн манатов или 1,56%, в ноябре - 41,3 млн манатов или 0,66%, в декабре - 628,6 млн манатов или 9,9%. В январе наличная денежная масса сократилась на 419,8 млн манатов или 6,03%, в феврале – на 6,7 млн манатов или 0,1%.

Отметим, что в июле 2014 года объем наличной денежной массы достиг максимальной отметки в 11 144,4 млн манатов. Показатель на 1 ноября ниже рекордной отметки на 3 470 млн манатов или 31,1%.

По данным ЦБА, на 1 ноября отношение наличной денежной массы в обороте к денежной базе составило 78,1%.