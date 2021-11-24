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Накопленный убыток "Азербайджанских железных дорог" превысил 2 млрд манатов

Накопленный убыток "Азербайджанских железных дорог" превысил 2 млрд манатов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 2020 год с чистым убытком в размере 516,187 млн манатов.
Финансы
24 ноября 2021 г. 12:52
Накопленный убыток Азербайджанских железных дорог превысил 2 млрд манатов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 2020 год с чистым убытком в размере 516,187 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это в 2,3 раза больше, чем в 2019 году.

В результате накопленный убыток акционерного общества увеличился на 30,4% и составил 2 212,434 млрд манатов.

В прошлом году операционные доходы АЖД составили 422,299 млн манатов (на 4% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 514,323 млн манатов (на 11,9% больше), прочие расходы - 423,133 млн манатов (в 2,5 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 1,03 млн манатов (в 3,7 раза меньше).

На 1 января этого года активы АЖД составили 5 145,529 млн манатов, что на 5,95% больше, чем год назад. Обязательства акционерного общества увеличились на 0,6%, до 2 995,632 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,5%, до 2 149,897 млн манатов, в том числе уставный капитал вырос на 12,4%, до 906,062 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın yığılmış zərəri 2 milyard manatı keçib

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