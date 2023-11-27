О нас

Начата выплата компенсаций вкладчикам Muğan Bank

Начата выплата компенсаций вкладчикам Muğan Bank С сегодняшнего дня Фонд страхования вкладов (ФСВ) начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого ОАО Muğan Bank.
Финансы
27 ноября 2023 г. 12:18
Начата выплата компенсаций вкладчикам Muğan Bank

С сегодняшнего дня Фонд страхования вкладов начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого ОАО Muğan Bank.

Как сообщает Report, выплаты осуществляются через ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) и ОАО Kapital Bank.

Решением административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 24 октября 2023 года Muğan Bank был объявлен банкротом, Фонд страхования вкладов назначен его ликвидатором. Согласно закону "О страховании вкладов", фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года, начиная со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации. Защищенные вкладчики могут получить выписки со счета в головном офисе Muğan Bank, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, 21B.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Muğan Bank"ın əmanətçilərinə kompensasiya ödənilməsinə başlanılıb

Самое читаемое

На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi