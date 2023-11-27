Начата выплата компенсаций вкладчикам Muğan Bank

С сегодняшнего дня Фонд страхования вкладов (ФСВ) начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого ОАО Muğan Bank.

С сегодняшнего дня Фонд страхования вкладов начал выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого ОАО Muğan Bank.

Как сообщает Report, выплаты осуществляются через ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) и ОАО Kapital Bank.

Решением административной коллегии Бакинского апелляционного суда от 24 октября 2023 года Muğan Bank был объявлен банкротом, Фонд страхования вкладов назначен его ликвидатором. Согласно закону "О страховании вкладов", фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года, начиная со дня первой публикации уведомления о выплате компенсации. Защищенные вкладчики могут получить выписки со счета в головном офисе Muğan Bank, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, 21B.