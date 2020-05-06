​Началось зачисление единовременных выплат на банковские карты

Единовременные выплаты в размере месячного прожиточного минимума (190 манатов) за май будут выдаваться посредством пластиковых карт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Отмечается, что Rabitabank приступил к выдаче единовременных выплат более 21 тыс. гражданам. Они смогут обналичить зачисленные на пластиковые карты Rabitabank деньги в банкоматах банка.

Выплаты осуществляются не только в городе Баку, но и во всех регионах, где есть филиалы банка. Гражданам следует обращаться за единовременной выплатой в филиал Rabitabank, указанный в отправленном им SMS.

Единовременную выплату могут получить только лица, имеющие статус безработного. Предприниматели, собственники земли, члены семей фермеров, студенты, получающие очное образование и прочие лица не могут быть зарегистрированы в качестве безработных.