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    ​Началась регистрация для участия в экзамене по программе "Сертификация профессионального страховщика"

    Первый экзамен состоится 20 декабря

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Первый экзамен по программе "Сертификация профессионального страховщика" (принципы страховой работы), подготовленной Ассоциацией страховщиков Азербайджана (АСА) и Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска (ARPA) при поддержке министерства финансов, состоится 20 декабря.

    Как сообщает Report со ссылкой на АСА, экзамены пройдут в одно и то же время в трех экзаменационных центрах.

    Для участия в экзамене кандидаты должны зарегистрироваться на веб-странице ARPA. Срок регистрации - с 7 по 18 декабря. 

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