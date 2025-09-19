Наблюдательный совет Bank BTB будет переформирован
Финансы
- 19 сентября, 2025
- 15:50
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Bank BTB" состоится 20 октября в 11:00 . Как сообщает "Report", собрание пройдет в головном офисе Банка, расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, ул. Юсифа Сафарова, 27. В повестке дня собрания - рассмотрение состава Наблюдательного совета кредитной организации. Напомним, что ОАО "Bank BTB" был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 71,45 млн манатов. 76,74% акций банка принадлежат Нигяр Мехтиевой, 17,68% - Рзе Садигу (председатель Наблюдательного Совета), а 5,58% - Тюкезбан Махмудовой.
