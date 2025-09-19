İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    "Bank BTB"nin Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 15:21
    Bank BTBnin Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

    Oktyabrın 20-də, saat 11:00-da "Bank BTB" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov, 27 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə kredit təşkilatının Müşahidə Şurasının tərkibinə baxılması daxildir.

    Xatırladaq ki, "Bank BTB" 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,45 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 76,74 %-i Nigar Mehdiyevaya, 17,68 %-i Rza Sadiqə (Müşahidə Şurasının sədri), 5,58 %-i isə Tükəzban Mahmudovaya məxsusdur.

    Bank BTB ümumi yığıncaq Müşahidə Şurası
    Наблюдательный совет Bank BTB будет переформирован

    Son xəbərlər

    15:51

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:48

    Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıb

    Komanda
    15:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"

    Futbol
    15:46

    Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    15:45
    Foto

    Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Turizm
    15:42

    ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıb

    Region
    15:42

    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir

    Milli Məclis
    15:41
    Foto

    Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ikinci ildönümü yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti