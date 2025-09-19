"Bank BTB"nin Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2025
- 15:21
Oktyabrın 20-də, saat 11:00-da "Bank BTB" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bankın Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov, 27 ünvanında yerləşən baş ofisində olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə kredit təşkilatının Müşahidə Şurasının tərkibinə baxılması daxildir.
Xatırladaq ki, "Bank BTB" 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,45 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 76,74 %-i Nigar Mehdiyevaya, 17,68 %-i Rza Sadiqə (Müşahidə Şurasının sədri), 5,58 %-i isə Tükəzban Mahmudovaya məxsusdur.
Son xəbərlər
15:51
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
15:48
Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıbKomanda
15:46
"Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"Futbol
15:46
Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcəkXarici siyasət
15:45
Foto
Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbTurizm
15:42
ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıbRegion
15:42
Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmirMilli Məclis
15:41
Foto
Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olubDaxili siyasət
15:40
Foto