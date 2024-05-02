На собрании АБР проходит сессия Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

На панельной дискуссии в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) обсуждаются вопросы роли регионального сотрудничества в укрепление связей ЦАРЭС с глобальными производственно-сбытовыми цепочки при продвижении климатической повестки дня.

На панельной дискуссии в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) обсуждается роль регионального сотрудничества в укреплении связей ЦАРЭС с глобальными производственно-сбытовыми цепочками при продвижении климатической повестки дня.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, на семинаре будут рассмотрены возможности мобилизации финансирования и поддержки подготовки региональных проектов, связанных с климатом.

ЦАРЭС (CAREC) - это программа регионального сотрудничества, которая нацелена на расширение торговли в регионе и на улучшение конкурентоспособности бизнеса в странах-членах программы через реализацию региональных проектов в области транспорта, содействия торговле, энергетики, торговой политики и развития экономических коридоров.

В ней участвует министр финансов и управляющий директор АБР от Азербайджана Самир Шарифов.