На сегодняшнем заседании ФРС не ожидается изменения учетной ставки

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Начавшееся вчера очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США завершается сегодня. Как сообщает Report, на заседании не ожидается изменения учетной ставки. Финансовые рынки оценивают вероятность повышение учетной ставки сегодня как 0%.

Отметим, что очередное заседание ФРС состоится 12-13 декабря. На этом заседании вероятность повышения учетной ставки в настоящее время составляет 85%. Так, после последнего заседания монетарной политики ФРС 20 сентября экономические показатели США улучшились, были предприняты положительные шаги, связанные с налоговой реформой, а фондовые индексы возросли.

Прогнозируется, что до очередного заседания укрепление доллара на глобальном валютном рынке продолжится. Напомним, что после сегодняшнего заседания пресс-конференция не состоится.

В нижеследующей таблице отражены экономические показатели экономики США после последнего заседания по сей день: