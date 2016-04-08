На сегодняшнем валютном аукционе будет выставлено на продажу 50 млн. долларов

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня, 8 апреля, Центробанк Азербайджана (ЦБА) осуществит валютную интервенцию. Как передает Report, впервые после начала валютных аукционов с 13 января 2016 года ЦБА проводит аукцион уже четвертый раз в течение недели. Два из них (4 и 6 апреля) организованы с целью манатной интервенции, остальные два (7 и 8 апреля) - долларовой интервенции. На аукционе планируется продажа средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в объеме 50 млн. долларов.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе возможно резкое снижение спроса, в результате чего курс может снизиться до 1,51 AZN/USD.

"Если выставленная на продажу валюта будет продана в полном объеме, официальный курс несколько вырастет, однако не превысит отметку 1,53 AZN/USD", - отмечают аналитики.

Эксперты считают, что, в целом, наблюдается тенденция к снижению курса купли-продажи наличного доллара и ближе к лету прогнозируется рост долларового предложения: "Существует вероятность снижения курса до 1,40 AZN/USD. В любом случае, ЦБА и впредь намерен регулировать резкие колебания курса путем интервенций на валютном рынке".