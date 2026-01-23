Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 17:16
    На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

    Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council - WPIC) ожидает баланса на мировом рынке платины в 2026 году и дефицит с 2027 по 2030 год.

    Как передает Report, об этом говорится в обзоре WPIC.

    "Ожидается, что рост цен на платину и увеличение биржевых запасов приведут к балансу на рынках платины в 2026 году. Однако, начиная с 2027 года, дефицит на рынке платины, как ожидается, возобновится и сохранится как минимум до 2030 года", - говорится в документе.

    В среднем дефицит составит 348 тыс. тройских унций в год в 2027-2030 годах.

    WPIC добавили, что драгоценные металлы (включая платину) будут по-прежнему выступать в качестве защитных активов в 2026 году, поскольку геополитические потрясения продолжаются, и последними из них являются действия США в Венесуэле и ситуация вокруг Гренландии.

    В то же время по палладию организация ждет в 2026-2030 году профицита предложения на мировом рынке, преимущественно благодаря росту вторичного производства.

    Отметим, что сегодня стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила исторический максимум, поднявшись на 5%.

    платина дефицит драгметаллы стоимость платины

    Последние новости

    17:37
    Фото

    Военкор: Даже обычный кадр может сыграть на стороне противника

    Медиа
    17:31

    Центр чистой энергии в 2026 году реализует проекты по ряду приоритетных направлений

    Энергетика
    17:26

    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

    Другие страны
    17:21

    Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

    Внешняя политика
    17:18

    Азербайджан и Кыргызстан с 2026 года устранили двойное налогообложение

    Финансы
    17:16

    На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

    Финансы
    17:06

    В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

    Происшествия
    17:00

    Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:47

    Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей