На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council - WPIC) ожидает баланса на мировом рынке платины в 2026 году и дефицит с 2027 по 2030 год.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре WPIC.

"Ожидается, что рост цен на платину и увеличение биржевых запасов приведут к балансу на рынках платины в 2026 году. Однако, начиная с 2027 года, дефицит на рынке платины, как ожидается, возобновится и сохранится как минимум до 2030 года", - говорится в документе.

В среднем дефицит составит 348 тыс. тройских унций в год в 2027-2030 годах.

WPIC добавили, что драгоценные металлы (включая платину) будут по-прежнему выступать в качестве защитных активов в 2026 году, поскольку геополитические потрясения продолжаются, и последними из них являются действия США в Венесуэле и ситуация вокруг Гренландии.

В то же время по палладию организация ждет в 2026-2030 году профицита предложения на мировом рынке, преимущественно благодаря росту вторичного производства.

Отметим, что сегодня стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила исторический максимум, поднявшись на 5%.