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На американской бирже впервые начали торговать водой

На американской бирже впервые начали торговать водой Согласно информации CME Group Inc., фьючерсы призваны помочь водопользователям управлять рисками и лучше согласовывать спрос и предложение
Финансы
8 декабря 2020 г. 13:19
На американской бирже впервые начали торговать водой

Водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами начали торговать на Уолл-Стрит.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство напомнило, что о планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре этого года. Тогда лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб западному побережью США. Отмечается, что при помощи этих контрактов можно будет защитить крупных потребителей воды, например, фермеров, а также сферу электроэнергетики от колебаний цен на воду.

Bloomberg отмечает, что фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду. Контракт на январь 2021 года, вступивший в силу накануне, состоял из двух сделок. Расчет по фьючерсам осуществляется финансово, физическая поставка воды не требуется. В один контракт входит 3,26 миллиона галлонов воды. Согласно информации CME Group Inc., фьючерсы призваны помочь водопользователям управлять рисками и лучше согласовывать спрос и предложение.

По словам профессора Стэнфордского университета Бартона Томмсона, он не может точно сказать, будет ли фьючерс успешным, однако он не видит в этом трансформацию рынка воды. Он также отметил, что это не меняет нынешний риск того, что воды в какой-то момент в будущем станет меньше.

В CME отказались называть потенциальных участников рынка. Однако, согласно информации компании, биржа получила отклик от калифорнийских сельскохозяйственных производителей, государственных водохозяйственных агентств, коммунальных служб, а также институциональных инвесторов.

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Версия на английском языке Water starts trading on Wall Street

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