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МВФ: Вероятно, прогноз по показателю роста мировой экономики будет изменен

МВФ: Вероятно, прогноз по показателю роста мировой экономики будет изменен Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, вновь пересмотрит свой прогноз роста мировой экономики в сторону понижения.
Финансы
9 июня 2022 г. 20:00
МВФ: Вероятно, прогноз по показателю роста мировой экономики будет изменен

Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, вновь пересмотрит свой прогноз роста мировой экономики в сторону понижения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель фонда Джерри Райс.

"Мы уже пересматривали в сторону понижения наш прогноз показателя роста в апреле, <...> мы понизили его с 4,4% для мировой экономики до 3,6%. И с тех пор имел место целый ряд событий, которые могут привести к тому, что мы еще больше понизим его", - сказал он.

По словам Райса, спецоперация продолжается, цены на сырье продолжают быть крайне изменчивыми, в особенности цены на энергоносители, очень высоки цены на продукты питания, замедление роста в Китае выглядит более серьезным, чем ожидалось, продолжает расти инфляция, в особенности в целом ряде развитых экономик, что приводит к ужесточению кредитно-денежной политики.

В опубликованном в апреле докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики говорилось, что мировой ВВП, согласно прогнозам, увеличится на 3,6% в текущем году. Аналогичные темпы роста ожидались и в 2023 году. Фонд тогда ухудшил по сравнению со своими январскими оценками прогноз по росту мирового ВВП на 0,8 процентного пункта (п. п.) в 2022 году и на 0,2 п. п. в 2023 году.

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