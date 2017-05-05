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    МВФ: В Азербайджане может закрыться еще несколько банков

    Отчет: Капитализация банковского сектора Азербайджана продолжится

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане продолжается процесс приобретения проблемных кредитов банковского сектора со стороны правительства и дополнительной капитализации этого сектора. 

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет "Обзор региональной экономики Кавказа и Центральной Азии" Международного валютного фонда (МВФ), после подготовки новых планов капитализации могут закрыться еще несколько коммерческих банков.

    Отметим, что правительство страны продолжает решать проблему токсичных активов и осуществляет оздоровление Международного банка Азербайджана (МБА). Также напомним, что в 2016 году были аннулированы лицензии 11 коммерческих банков.

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