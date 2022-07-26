МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% в 2022 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что мировой ВВП увеличится на 3,2% в текущем году, и на 2,9% в 2023 году.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что мировой ВВП увеличится на 3,2% в текущем году, и на 2,9% в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распространенного во вторник июльского доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.

Фонд ухудшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста мирового ВВП на 0,4 процентного пункта (п. п.) в 2022 году и на 0,7 п. п. в следующему году. Как отмечают авторы доклада, в этом году темпы роста значительно замедлятся по сравнению с 6,1% в прошлом году. "За наметившимся восстановлением в 2021 году последовало все более мрачное развитие событий в 2022 году, поскольку начали материализовываться риски. Во втором квартале этого года объем мирового производство сократился из-за спада в Китае и России, а потребительские расходы в США не оправдали ожиданий", - подчеркнули в МВФ.

Как отмечают специалисты, "несколько потрясений обрушились на мировую экономику, и без того ослабленную пандемией". Так, более высокая, чем ожидалось, инфляция, особенно в США и крупных европейских странах, привела к "ужесточению финансовых условий". Кроме того на мировой ВВП повлияло замедление темпов роста китайской экономики, связанное с COVID-19, а также ситуация в Украине.

В последние месяцы, подчеркивается в докладе, "усилились экономическая неопределенность и опасения по поводу надвигающейся рецессии", возросла вероятность рецессии ряда крупных экономик. "Например,<...> вероятность наступления рецессии в странах Группы семи оценивается почти в 15%, что в четыре раза превышает обычный уровень, а в Германии - почти один к четырем", - указали специалисты.

По подсчетам МВФ, в случае "материализации рисков, продолжающего увеличения инфляции, темпы роста мировой экономики сократятся примерно до 2,6% и 2% в 2022 и 2023 годах".