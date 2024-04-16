МВФ спрогнозировал замедление инфляции в еврозоне

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в еврозоне до 2,4% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление инфляции в еврозоне до 2,4% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году.

Как передает Report, это следует из опубликованного во вторник доклада организации.

Согласно представленным значениям, темпы роста потребительских цен в зоне евро по итогам текущего года составят 2,4%, а в 2025 году инфляция замедлится до 2,1%.

Предыдущая январская оценка предусматривала прогноз замедления инфляции в еврозоне в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - также до уровня в 2,1%.

Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, Европейскому центральному банку "придется тщательно продумать, когда начинать смягчение, чтобы избежать продления слишком долгой и жесткой денежно-кредитной политики".