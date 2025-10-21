Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    МВФ снизил ожидания по валовому госдолгу Азербайджана до 2031 года

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 10:59
    По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году общий валовый государственный долг Азербайджана составит 22,4% ВВП против ранее прогнозируемых 27,6% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на МВФ, данный показатель, по ожиданиям, повысится до 23,5% в следующем году (ранее - 28,6%), а в 2030 году до 24,9% ВВП (ранее - 29,4%).

    По данным МВФ, в 2024 году общий валовый госдолг составил 21,76% ВВП.

    В свою очередь, МВФ прогнозирует, что в 2025 году общий валовый внешний долг Азербайджана составит 7,6% ВВП (ранее 7,9%), в следующем году - 8% (ранее 7,8%), а по итогам 2030 года - 7,1% ВВП (ранее 6,6%),

    Правительство Азербайджана прогнозирует, что госдолг к концу 2025 года составит 25,404 млрд манатов, а к концу 2026 года - 27,051 млрд манатов.

    По состоянию на 1 октября 2025 года внешний государственный долг Азербайджана оценивается в 4,9 млрд долларов.

