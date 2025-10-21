İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:13
    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) proqnozlarına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanın ümumi dövlət borcu daha əvvəl proqnozlaşdırılan ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 27,6 %-nə qarşı 22,4 % təşkil edəcək.

    "Report" IMF-ə istinadən xəbər verir ki, bu göstəricinin gələn il 23,5 %-ə (əvvəlki proqnoz - 28,6 %), 2030-cu ildə isə ÜDM-in 24,9 %-nə (əvvəlki proqnoz - 29,4 %) yüksələcəyi gözlənilir.

    IMF-nin məlumatına əsasən, 2024-cü ildə ümumi dövlət borcu ÜDM-in 21,76 %-ni təşkil edib.

    Öz növbəsində, IMF proqnozlaşdırır ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın ümumi xarici borcu ÜDM-in 7,6 %-ni (əvvəlki proqnoz - 7,9 %), gələn il 8 %-ni (əvvəlki proqnoz - 7,8 %), 2030-cu ilin yekununda isə ÜDM-in 7,1 %-ni (əvvəlki proqnoz - 6,6 %) təşkil edəcək.

    Azərbaycan hökuməti proqnozlaşdırır ki, dövlət borcu 2025-ci ilin sonuna 25,404 milyard manat, 2026-cı ilin sonuna isə 27,051 milyard manat təşkil edəcək.

    Bu il oktyabrın 1-nə olan vəziyyətə görə, Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4,9 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilir.

    МВФ снизил ожидания по валовому госдолгу Азербайджана до 2031 года
    IMF lowers its expectations for Azerbaijan's gross public debt until 2031

