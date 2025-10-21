МВФ огласил прогнозы роста ненефтяной экономики Азербайджана
Финансы
- 21 октября, 2025
- 10:53
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2025 году ненефтяной ВВП Азербайджана вырастет на 4,5%
Как сообщает Report со ссылкой на МВФ, в 2026 году ожидается рост ненефтяного ВВП на уровне 3,7%, а к 2030 году - на 3,5%.
МВФ ожидает, что экономический рост Азербайджана в 2025 году замедлится до 3% с 4,1% в 2024 году.
По прогнозам, в 2026 году ВВП страны увеличится на 2,5%, в 2030 году - на 2,5%.
По данным правительства Азербайджана, реальный рост экономики страны на следующий год прогнозируется на уровне 2,9%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5%.
