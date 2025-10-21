Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    МВФ огласил прогнозы роста ненефтяной экономики Азербайджана

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 10:53
    МВФ огласил прогнозы роста ненефтяной экономики Азербайджана

    Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2025 году ненефтяной ВВП Азербайджана вырастет на 4,5%

    Как сообщает Report со ссылкой на МВФ, в 2026 году ожидается рост ненефтяного ВВП на уровне 3,7%, а к 2030 году - на 3,5%.

    МВФ ожидает, что экономический рост Азербайджана в 2025 году замедлится до 3% с 4,1% в 2024 году.

    По прогнозам, в 2026 году ВВП страны увеличится на 2,5%, в 2030 году - на 2,5%.

    По данным правительства Азербайджана, реальный рост экономики страны на следующий год прогнозируется на уровне 2,9%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5%.

    Азербайджан МВФ ненефтяной ВВП прогноз
    IMF Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının artım proqnozlarını açıqlayıb
    IMF announces forecasts for growth of Azerbaijan's non-oil economy

    Последние новости

    11:16

    Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

    Другие страны
    11:15

    В Азербайджане ликвидируется компания, созданная 3 месяца назад

    Бизнес
    11:13

    Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

    Бизнес
    11:10

    Туск: В Польше задержаны 8 человек по подозрению в подготовке диверсий

    Другие страны
    11:06

    "Азеркосмос": Азербайджан признан надежным партнером на международном спутниковом рынке

    ИКТ
    11:06

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Центральная Азия стали единым геополитическим целым

    Внешняя политика
    11:03

    Число отравившихся едой в Улан-Удэ превысило 120 человек, 67 госпитализированы

    В регионе
    10:59

    МВФ снизил ожидания по валовому госдолгу Азербайджана до 2031 года

    Финансы
    10:56

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $62

    Энергетика
    Лента новостей