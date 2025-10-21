IMF Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının artım proqnozlarını açıqlayıb
- 21 oktyabr, 2025
- 11:12
Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) bu il Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 4,5 % artacağını proqnozlaşdırır.
"Report"un IMF-yə istinadən verdiyi məlumata görə, 2026-cı ildə qeyri-neft ÜDM-nin 3,7 %, 2030-cu ilə qədər isə 3,5 % artacağı gözlənilir.
IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artımının 2024-cü ildəki 4,1 %-dən 3 %-ə qədər yavaşlayacağını gözləyir.
Proqnozlara görə, 2026-cı ildə ölkənin ÜDM-i 2,5 %, 2030-cu ildə isə 2,5 % artacaq.
Azərbaycan hökumətinin məlumatına əsasən, gələn il ölkədə iqtisadi artımın 2,9 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 5 % təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
