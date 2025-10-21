İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    IMF Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının artım proqnozlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:12
    IMF Azərbaycanın qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının artım proqnozlarını açıqlayıb

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) bu il Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 4,5 % artacağını proqnozlaşdırır.

    "Report"un IMF-yə istinadən verdiyi məlumata görə, 2026-cı ildə qeyri-neft ÜDM-nin 3,7 %, 2030-cu ilə qədər isə 3,5 % artacağı gözlənilir.

    IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artımının 2024-cü ildəki 4,1 %-dən 3 %-ə qədər yavaşlayacağını gözləyir.

    Proqnozlara görə, 2026-cı ildə ölkənin ÜDM-i 2,5 %, 2030-cu ildə isə 2,5 % artacaq.

    Azərbaycan hökumətinin məlumatına əsasən, gələn il ölkədə iqtisadi artımın 2,9 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 5 % təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan İqtisadi artım
    МВФ огласил прогнозы роста ненефтяной экономики Азербайджана
    IMF announces forecasts for growth of Azerbaijan's non-oil economy

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya salınıb

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti