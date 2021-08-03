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МВФ одобрил выделение резервных активов на рекордную сумму в $650 млрд

МВФ одобрил выделение резервных активов на рекордную сумму в $650 млрд Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в 650 млрд долларов США для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии.
Финансы
3 августа 2021 г. 08:39
МВФ одобрил выделение резервных активов на рекордную сумму в $650 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов организации на сумму в 650 млрд долларов США для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распространенного заявления фонда.

"Исполнительный совет МВФ 2 августа 2021 года утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США (примерно 456 млрд SDR), для пополнения мировых ресурсов ликвидности", - говорится в документе.

"Это историческое решение - самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", - заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, выделение этих средств "послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

Фонд отмечает, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам пропорционально квотам. При этом около 275 млрд долларов США поступит "странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода".

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Версия на английском языке IMF okays $650B allocation of IMF Special Drawing Rights

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