МВФ оценил влияние войны в Украине на экономику Азербайджана

Экономика Азербайджана выигрывает от более высоких цен на энергоносители в результате войны в Украине.

Экономика Азербайджана выигрывает от более высоких цен на энергоносители в результате войны в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по итогам консультаций по Статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня в Баку.

«Прогнозируется, что рост цен на энергоносители и потенциальное увеличение экспорта газа в Европу увеличат экспорт и бюджетные доходы в среднесрочной перспективе, при этом активы Госнефтефонда Азербайджана, по прогнозам, достигнут 100% ВВП в 2025 году. Тем не менее, повышенная инфляция цен на продовольствие и продовольственная безопасность вызывает непосредственную озабоченность, поскольку значительная доля (17%) импорта Азербайджана приходится на Россию, в основном продукты питания.

Торговые риски в основном связаны с сельскохозяйственной продукцией, и до настоящего времени их влияние на финансовый сектор было ограниченным», - отмечают экономисты МВФ.

По их мнению, риски для экономических перспектив возросли из-за войны, но в целом остаются сбалансированными.

Как отмечается в заявлении, негативное влияние санкций в отношении России или ухудшение ситуации в Турции могут повлиять на перспективы экономического роста в Азербайджане.

«Продовольственная безопасность стала новой проблемой. Затянувшийся конфликт затруднит доступ Азербайджана к его основным рынкам сбыта пшеницы и других основных продуктов питания, в то время как ограниченный доступ к удобрениям и средствам производства может препятствовать сельскохозяйственному производству. Также остается неопределенность в отношении путей распространения штамма коронавируса Омикрон.

Внутренние риски включают фискальные риски со стороны государственных предприятий и ухудшение качества банковских активов. Также может возникнуть необходимость увеличить расходы из-за увеличения доходов от нефти. Более высокие цены на нефть и газ в результате продолжающейся геополитической напряженности пойдут на пользу Азербайджану», - считают в МВФ.