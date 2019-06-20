Азербайджан и МВФ возобновили консультации по статье IV - ЭКСКЛЮЗИВ

Международный валютный фонд (МВФ) возобновил ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда и с этой целью в Баку находится делегация, возглавляемая новым руководителем миссии МВФ по Азербайджану Натальей Тамирисой.

Об этом сообщила Report глава бакинского офиса Валютного фонда Аггюн Гадирли.

"Миссия продолжит работу до 27 июня. В ходе консультаций проводятся встречи в министерствах финансов, экономики, по налогам, труда и социальной защиты населения, Государственном нефтяном фонде, Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, Палате надзора над финансовыми рынками, Центральном банке, Международном банке Азербайджана», - сказала А.Гадирли.

Миссия сосредоточена на обсуждении текущей макроэкономической ситуации, проводимых реформ и изменений в финансовом секторе, перспектив на 2019-2020 годы, а также ответных действий на ключевые риски.

Отметим, что последние консультации с правительством Азербайджана по статье IV МВФ проводил в декабре 2017 года.

Наталья Тамириса приступила к выполнению своих обязанностей в качестве главы миссии МВФ по Азербайджану с января 2019 года. Она также является советником в Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.