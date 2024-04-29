МВФ: Мировой экономике грозит период слабого роста

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировой экономике угрожает период слабого роста.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировой экономике угрожает период слабого роста.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.

"Наш доклад о перспективах развития мировой экономики показывает, что она возвращается к достаточно слабой тенденции роста. Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго. В Китае перспективы [дальнейшего роста] омрачаются вопросами, относящимися к рынку недвижимости. В Европе рост производительности труда отстает, отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии, чем в Соединенных Штатах", - сказала глава фонда.

"Проблемой номер один" является уже упомянутый слабый рост, пояснила Георгиева. Кроме того, уточнила она, "проблемой номер два" стало "очень тяжелое бремя государственного долга".

При этом Георгиева в очередной раз предупредила о фрагментации мировой экономики, усиливающейся из-за нынешних геополитических потрясений.