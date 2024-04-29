МВФ: Мировой экономике грозит период слабого роста

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что мировой экономике угрожает период слабого роста.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.
"Наш доклад о перспективах развития мировой экономики показывает, что она возвращается к достаточно слабой тенденции роста. Экономика США все еще, как представляется, движется вперед на всех парах, однако маловероятно, что это будет длиться долго. В Китае перспективы [дальнейшего роста] омрачаются вопросами, относящимися к рынку недвижимости. В Европе рост производительности труда отстает, отражая значительно менее объемные инвестиции в новые технологии, чем в Соединенных Штатах", - сказала глава фонда.
"Проблемой номер один" является уже упомянутый слабый рост, пояснила Георгиева. Кроме того, уточнила она, "проблемой номер два" стало "очень тяжелое бремя государственного долга".
При этом Георгиева в очередной раз предупредила о фрагментации мировой экономики, усиливающейся из-за нынешних геополитических потрясений.