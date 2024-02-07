МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочной перспективе увеличится на 2,3%

На фоне ослабления постпандемического всплеска и продолжающегося структурного снижения добычи нефти, согласно прогнозам, темпы роста экономики Азербайджана в среднесрочной перспективе (2024-2028 годы) составят 2,3%.

На фоне ослабления постпандемического всплеска и продолжающегося структурного снижения добычи нефти, согласно прогнозам, темпы роста экономики Азербайджана в среднесрочной перспективе (2024-2028 годы) составят 2,3%.

Как передает Report со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций в соответствии со статьей IV Соглашения «О создании МВФ», проведенных главой миссии фонда по Азербайджану Анной Бордон в ноябре 2023 года в Баку.

При этом Валютный фонд прогнозирует снижение нефтяного ВВП в течение пяти лет в среднем на 0,5%, а ненефтяной ВВП увеличится в 2024 году на 3,6%, в 2025-2028 годах – в среднем на 3,5%.

«Рост замедляется после сильного восстановления после пандемии, а инфляция снижается. Ближайшая задача состоит в том, чтобы возобновить бюджетную консолидацию после временного смягчения и обеспечить, чтобы инфляция, которая недавно вернулась в целевой диапазон, не возобновилась на фоне внешних рисков и внутреннего давления. В среднесрочной и долгосрочной перспективе самой большой задачей Азербайджана является снижение зависимости от углеводородного сектора и продвижение экономической диверсификации под руководством частного сектора», - считают экономисты МВФ.

По их мнению, в среднесрочной перспективе добыча углеводородов в стране снизится: «Прогнозируется, что добыча углеводородов продолжит постепенно сокращаться, поскольку ожидаемое структурное снижение добычи нефти будет лишь частично компенсироваться ростом добычи газа. В этой связи частному сектору придется играть более важную роль, что потребует, среди прочего, решения проблем все еще большого сектора госпредприятий и улучшения управления. Развитие сектора возобновляемой энергетики также способствует диверсификации при одновременном выполнении обязательств Азербайджана по климату».

Согласно отчету, диверсификация экономики повлечет за собой реформы по укреплению управления, ограничению роли государственных предприятий и декарбонизации экономики. «Прогресс в повышении финансовой прозрачности и независимости судебной системы, а также продолжающиеся усилия по расширению участия частного сектора в государственных предприятиях и улучшению их финансового положения, поможет улучшить деловую среду, увеличить частные инвестиции и повысить производительность.

Усилия властей по выполнению своих климатических обязательств приветствуются, и им будет полезно подвести итоги связанного с этим финансового бремени, а также снизить его посредством дополнительных мер, таких как поэтапный отказ от субсидий на ископаемое топливо».

Согласно прогнозам МВФ, ВВП Азербайджана в номинальном выражении в 2024 году составит 135,534 миллиарда манатов (79,726 миллиарда долларов США), в том числе ненефтяной ВВП - 86,323 миллиарда манатов, в 2025 году - 140,72 миллиарда манатов (82,776 миллиарда долларов США), в том числе ненефтяной ВВП - 93,838 миллиарда манатов, в 2026 году - 146,474 миллиарда манатов (86,161 миллиарда долларов США), в том числе ненефтяной ВВП - 101,493 миллиарда манатов, в 2027 году - 152,568 миллиарда манатов (89,746 миллиарда долларов США), в том числе ненефтяной ВВП - 109,247 миллиарда манатов, а в 2028 году - 159,409 миллиарда манатов (93,77 миллиарда долларов США), в том числе ненефтяной ВВП - 117,548 миллиарда манатов.