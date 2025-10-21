МВФ до 2027 года ожидает профицит во внешнеторговом обороте Азербайджана

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экспорт товаров и услуг Азербайджана в 2025 году составит 28,4 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете МВФ по перспективам развития экономики Ближнего Востока и Центральной Азии.

По сравнению с майским прогнозом, ожидания снизились на 13,15%, или 4,3 млрд долларов

Экспорт товаров и услуг Азербайджана в следующем году, по прогнозам фонда, составит 27,1 млрд долларов США (-9,06%, или 2,7 млрд долларов), а по итогам 2030 года снизится до 25,7 млрд долларов США (+1,58%, или 0,4 млрд долларов).

Кроме того, по ожиданиям фонда, импорт товаров и услуг Азербайджана в 2025 году составит 23,4 млрд долларов США (-3,7%, или 0,9 млрд долларов), в 2026 году - 24,4 млрд долларов США (-2,87%, или 0,7 млрд долларов), а в 2030 году увеличится до 28,5 млрд долларов США (-8,07%, или 2,3 млрд долларов США).

Отметим, что в 2024 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 47 млрд 612,1 млн долларов США, что на 7% меньше по сравнению с 2023 годом. Из общего внешнеторгового оборота 26 млрд 554,1 млн долларов США пришлось на экспорт, а 21 млрд 58 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 21,7%, а импорт увеличился на 21,8%.