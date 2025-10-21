İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    IMF: 2027-ci ilə qədər Azərbaycanın xarici ticarəti profisitli olacaq

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:36
    IMF: 2027-ci ilə qədər Azərbaycanın xarici ticarəti profisitli olacaq

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) 2025-ci ildə Azərbaycanın mal və xidmət ixracının dəyərinin 28,4 milyard ABŞ dolları təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya iqtisadiyyatının inkişaf perspektivlərinə dair hesabatında bildirilir.

    May ayına olan proqnozlarla müqayisədə gözləntilər 13,15 % və yaxud 4,3 milyard ABŞ dolları azalıb.

    Fondun proqnozlarına görə, Azərbaycanın mal və xidmət ixracı gələn il 27,1 milyard ABŞ dolları (- 9,1 % və yaxud 2,7 milyard ABŞ dolları) təşkil edəcək, 2030-cu ildə isə 25,7 milyard ABŞ dollarına qədər (+1,6 % və yaxud 0,4 milyard ABŞ dolları) azalacaq.

    Bundan əlavə, IMF-nin gözləntilərinə əsasən, Azərbaycanın mal və xidmət idxalı 2025-ci ildə 23,4 milyard ABŞ dolları (- 3,7 % və yaxud 0,9 milyard ABŞ dolları), 2026-cı ildə 24,4 milyard ABŞ dolları (- 2,9 % və yaxud 0,7 milyard ABŞ dolları) təşkil edəcək, 2030-cu ildə isə 28,5 milyard ABŞ dollarına qədər (- 8,1 % və yaxud 2,3 milyard ABŞ dolları) artacaq.

    2024-cü ildə Azərbaycan xarici ölkələrlə 47 milyard 612,1 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb ki, bu da 2023-cü ilə nisbətən 7 % azdır. Xarici ticarət dövriyyəsinin 26 milyard 554,1 milyon ABŞ dolları ixracın, 21 milyard 58 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son bir ildə ixrac 21,7 % azalıb, idxal isə 21,8 % artıb.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan idxal ixrac
    МВФ до 2027 года ожидает профицит во внешнеторговом обороте Азербайджана
    IMF expects surplus in Azerbaijan's foreign trade until 2027

    Son xəbərlər

    15:15

    Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:13

    Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edib

    Region
    15:10

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıb

    Energetika
    15:09

    Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaq

    Biznes
    15:07

    Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    15:06

    Azərbaycanda eyni dövlət əmlakına dair hərraclar azı 10 gün fərqlə keçiriləcək

    Biznes
    15:04
    Foto

    Azərbaycan və İran gömrük xidmətləri məlumat mübadiləsini gücləndirir

    Biznes
    15:01

    Premyer Liqa: IX turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 10-dan çox sənəd imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti