МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию
Финансы
- 14 октября, 2026
- 15:48
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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в рамках миссии технической помощи посетили Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и представили рекомендации по стратегическому планированию и управлению рисками.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
В рамках миссии рассмотрены организация процесса планирования, определение, оценка и механизмы принятия решений по управлению рисками, а также существующие подходы к исполнению и мониторингу стратегий.
По итогам миссии состоялась встреча с участием заместителей председателя ЦБА Гюляр Пашаевой и Али Ахмедова, а также директоров ряда структурных подразделений с делегацией МВФ.
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