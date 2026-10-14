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    МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 15:48
    МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию

    Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в рамках миссии технической помощи посетили Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и представили рекомендации по стратегическому планированию и управлению рисками.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    В рамках миссии рассмотрены организация процесса планирования, определение, оценка и механизмы принятия решений по управлению рисками, а также существующие подходы к исполнению и мониторингу стратегий.

    По итогам миссии состоялась встреча с участием заместителей председателя ЦБА Гюляр Пашаевой и Али Ахмедова, а также директоров ряда структурных подразделений с делегацией МВФ.

    МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию
    МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию

    стратегическое планирование Международный валютный фонд (МВФ) Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
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    IMF AMB-yə tövsiyələr verib
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    IMF provides strategic planning recommendations to Azerbaijan's Central Bank
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