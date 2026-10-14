МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в рамках миссии технической помощи посетили Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и представили рекомендации по стратегическому планированию и управлению рисками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках миссии рассмотрены организация процесса планирования, определение, оценка и механизмы принятия решений по управлению рисками, а также существующие подходы к исполнению и мониторингу стратегий.

По итогам миссии состоялась встреча с участием заместителей председателя ЦБА Гюляр Пашаевой и Али Ахмедова, а также директоров ряда структурных подразделений с делегацией МВФ.