İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    IMF AMB-yə tövsiyələr verib

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 15:33
    IMF AMB-yə tövsiyələr verib

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) texniki yardım missiyası çərçivəsində ekspertlər Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) olublar.

    "Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, missiya çərçivəsində qurumda strateji planlaşdırma prosesinin təşkil edilməsi, strateji risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, risklərin idarə edilməsi üzrə qərar qəbul etmə mexanizmləri, eləcə də strategiyaların icrası və monitorinqi üzrə mövcud yanaşmalar nəzərdən keçirilib.

    Aparılan təhlillər və beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəli müzakirələr əsasında qeyd olunan istiqamətlər üzrə təkmilləşdirmə imkanları müəyyənləşdirilib və müvafiq tövsiyələr təqdim edilib.

    Missiyanın yekununda AMB-nin sədr müavinləri Gülər Paşayeva və Əli Əhmədovun, eləcə də bir sıra struktur bölmələrin direktorlarının iştirakı ilə IMF nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

    IMF AMB-yə tövsiyələr verib
    IMF AMB-yə tövsiyələr verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
    Foto
    МВФ дал рекомендации ЦБА по стратегическому планированию
    Foto
    IMF provides strategic planning recommendations to Azerbaijan's Central Bank
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:15
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    17:15
    Yekaterinburq məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatını ləğv edib
    Digər ölkələr
    17:14
    "Arsenal" xərcləri azaltmaq məqsədilə 60 iş yerini ləğv etməyi planlaşdırır
    Futbol
    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti