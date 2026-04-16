Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Мустафаев: Доля рубля достигла 83% в импорте из России

    Финансы
    • 16 апреля, 2026
    • 15:15
    Мустафаев: Доля рубля достигла 83% в импорте из России

    Азербайджан и Россия выстроили эффективное сотрудничество в финансовом секторе, что отражается в росте расчетов в национальных валютах.

    Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

    По его словам, доля российского рубля в двусторонних расчетах продолжает устойчиво расти. "В рамках торговых операций доля рубля достигла 42% по экспорту и 83% по импорту", - отметил он.

    Шахин Мустафаев Азербайджано-российские отношения Межправительственная комиссия (МПК) двусторонняя торговля Национальные валюты
    Azərbaycanın Rusiya ilə ticarətində rublun payı açıqlanıb
    Deputy PM reveals ruble share in Azerbaijan-Russia trade

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей