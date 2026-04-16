Мустафаев: Доля рубля достигла 83% в импорте из России

Азербайджан и Россия выстроили эффективное сотрудничество в финансовом секторе, что отражается в росте расчетов в национальных валютах.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

По его словам, доля российского рубля в двусторонних расчетах продолжает устойчиво расти. "В рамках торговых операций доля рубля достигла 42% по экспорту и 83% по импорту", - отметил он.