Мустафаев: Доля рубля достигла 83% в импорте из России
Финансы
- 16 апреля, 2026
- 15:15
Азербайджан и Россия выстроили эффективное сотрудничество в финансовом секторе, что отражается в росте расчетов в национальных валютах.
Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.
По его словам, доля российского рубля в двусторонних расчетах продолжает устойчиво расти. "В рамках торговых операций доля рубля достигла 42% по экспорту и 83% по импорту", - отметил он.
Последние новости
18:06
Фото
Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5Индивидуальные
18:06
Кац: Иран стоит перед историческим выборомДругие страны
18:05
Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТПФутбол
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото