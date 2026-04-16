    Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Уважаемый господин Президент.

    Дорогой брат,

    С чувством глубокого потрясения и скорби восприняли известие о гибели и ранении большого числа людей, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше.

    Мы крайне возмущены этим ужасным инцидентом и решительно осуждаем этот акт жестокости, направленный против детей.

    Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю терпения, раненым – скорейшего выздоровления.

    Аллах рехмет элясин!".

