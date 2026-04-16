Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану
- 16 апреля, 2026
- 18:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, из письма следует:
"Уважаемый господин Президент.
Дорогой брат,
С чувством глубокого потрясения и скорби восприняли известие о гибели и ранении большого числа людей, большинство из которых дети, в результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше.
Мы крайне возмущены этим ужасным инцидентом и решительно осуждаем этот акт жестокости, направленный против детей.
Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю терпения, раненым – скорейшего выздоровления.
Аллах рехмет элясин!".