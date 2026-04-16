Переименован один из департаментов Центробанка Азербайджана
Финансы
- 16 апреля, 2026
- 18:21
Департамент информации и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана переименован в Департамент информационной безопасности, кибербезопасности и борьбы с цифровым мошенничеством.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Новый департамент по-прежнему возглавляет Эльнур Эйвазлы.
