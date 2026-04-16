Azərbaycan Mərkəzi Bankının departamentlərindən birinin adı dəyişdirilib
Maliyyə
- 16 aprel, 2026
- 18:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İnformasiya və Kibertəhlükəsizlik departamentinin adı İnformasiya təhlükəsizliyi, kibertəhlükəsizlik və rəqəmsal fırıldaqçılıqla mübarizə departamentinə dəyişdirilib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yeni departamentə də Elnur Eyvazlı rəhbərlik edir.
Son xəbərlər
04:06
ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyirRegion
03:33
BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edibMaliyyə
03:02
"Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edirDigər ölkələr
02:44
Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdiribRegion
02:22
İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:44
İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıbDigər ölkələr
01:09
UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilibFutbol
00:58
UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olubFutbol
00:57