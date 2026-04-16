İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departamentlərindən birinin adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    • 16 aprel, 2026
    • 18:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departamentlərindən birinin adı dəyişdirilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İnformasiya və Kibertəhlükəsizlik departamentinin adı İnformasiya təhlükəsizliyi, kibertəhlükəsizlik və rəqəmsal fırıldaqçılıqla mübarizə departamentinə dəyişdirilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yeni departamentə də Elnur Eyvazlı rəhbərlik edir.

    Переименован один из департаментов Центробанка Азербайджана

