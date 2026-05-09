Товарооборот Китая и ЕС вырос на 16,6% и достиг $288,31 млрд

Объем китайско-европейской торговли в январе–апреле увеличился в годовом выражении на 16,6% и составил $288,31 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, экспорт Китая в страны ЕС вырос на 19% и достиг $200,72 млрд. Импорт из Евросоюза увеличился на 11,5% - до $87,58 млрд.

Положительное сальдо Китая в торговле с ЕС составило $113,14 млрд, увеличившись на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.