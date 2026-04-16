Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Вице-премьер: Транспортные маршруты через Азербайджан доказали свою надежность

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 18:34
    Вице-премьер: Транспортные маршруты через Азербайджан доказали свою надежность

    На фоне напряженной геополитической обстановки в регионе транспортные маршруты, проходящие через Азербайджан, полностью доказали свою надежность и устойчивость.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев журналистам.

    "Особо можно отметить международный транспортный коридор "Север-Юг", который в этот период функционировал без перебоев, выполнив все свои обязательства и еще раз продемонстрировав, что Азербайджан является надежной транзитной страной. Сегодня уже отчетливо видно, что на фоне существующих реалий конкурентоспособность этих маршрутов еще больше возросла и сформировалась серьезная основа для того, чтобы в будущем стать одним из основных транспортно-логистических направлений региона", - отметил он.

    Шахин Мустафаев Зангилан Азербайджан Транспортный коридор Север-Юг
    Baş nazirin müavini: "Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat marşrutları öz etibarlılığını sübut edib"
    Deputy PM: Transport routes via Azerbaijan prove reliable

