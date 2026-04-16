Вице-премьер: Транспортные маршруты через Азербайджан доказали свою надежность

На фоне напряженной геополитической обстановки в регионе транспортные маршруты, проходящие через Азербайджан, полностью доказали свою надежность и устойчивость.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев журналистам.

"Особо можно отметить международный транспортный коридор "Север-Юг", который в этот период функционировал без перебоев, выполнив все свои обязательства и еще раз продемонстрировав, что Азербайджан является надежной транзитной страной. Сегодня уже отчетливо видно, что на фоне существующих реалий конкурентоспособность этих маршрутов еще больше возросла и сформировалась серьезная основа для того, чтобы в будущем стать одним из основных транспортно-логистических направлений региона", - отметил он.