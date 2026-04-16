Baş nazirin müavini: "Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat marşrutları öz etibarlılığını sübut edib"
İnfrastruktur
- 16 aprel, 2026
- 18:15
Regionda gərgin geosiyasi şəraitə baxmayaraq, Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat marşrutları öz etibarlılığını və dayanıqlılığını tam şəkildə sübut edib.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev bildirib.
"Xüsusilə "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi bu müddətdə fasiləsiz fəaliyyət göstərərək bütün öhdəliklərini yerinə yetirdi və Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkə olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu gün artıq aydın görünür ki, mövcud reallıqlar fonunda bu marşrutların rəqabət qabiliyyəti daha da artıb və gələcəkdə regionun əsas nəqliyyat-logistika istiqamətlərindən birinə çevrilməsi üçün ciddi zəmin formalaşıb", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
