İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Baş nazirin müavini: "Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat marşrutları öz etibarlılığını sübut edib"

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 18:15
    Baş nazirin müavini: Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat marşrutları öz etibarlılığını sübut edib

    Regionda gərgin geosiyasi şəraitə baxmayaraq, Azərbaycan üzərindən keçən nəqliyyat marşrutları öz etibarlılığını və dayanıqlılığını tam şəkildə sübut edib.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev bildirib.

    "Xüsusilə "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi bu müddətdə fasiləsiz fəaliyyət göstərərək bütün öhdəliklərini yerinə yetirdi və Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkə olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bu gün artıq aydın görünür ki, mövcud reallıqlar fonunda bu marşrutların rəqabət qabiliyyəti daha da artıb və gələcəkdə regionun əsas nəqliyyat-logistika istiqamətlərindən birinə çevrilməsi üçün ciddi zəmin formalaşıb", - deyə o qeyd edib.

    Şahin Mustafayev Şimal-Cənub dəhlizi Zəngilan
    Вице-премьер: Транспортные маршруты через Азербайджан доказали свою надежность
    Deputy PM: Transport routes via Azerbaijan prove reliable

