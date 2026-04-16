СМИ: Израиль не смог задержать российское судно с украинским зерном

Израиль уведомил Украину о том, что не может принять меры в отношении российского судна, подозреваемого в перевозке украинского зерна, поскольку оно уже покинуло порт Хайфы.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил соответствующее сообщение украинскому коллеге Андрею Сибиге, указав, что задержание судна больше не представляется возможным. При этом израильская сторона была осведомлена о ситуации за две недели до захода корабля в порт.

По данным источников, украинская сторона настаивала на конфискации груза пшеницы, предположительно вывезенной с территорий, находящихся под оккупацией России.

Ранее Украина обвинила Израиль в том, что государство допустило заход в порт Хайфы российского судна ABINSK, которое, по утверждению Киева, перевозило украинское зерно.