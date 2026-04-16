Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 18:40
    СМИ: Израиль не смог задержать российское судно с украинским зерном

    Израиль уведомил Украину о том, что не может принять меры в отношении российского судна, подозреваемого в перевозке украинского зерна, поскольку оно уже покинуло порт Хайфы.

    Как передает Report, об этом сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил соответствующее сообщение украинскому коллеге Андрею Сибиге, указав, что задержание судна больше не представляется возможным. При этом израильская сторона была осведомлена о ситуации за две недели до захода корабля в порт.

    По данным источников, украинская сторона настаивала на конфискации груза пшеницы, предположительно вывезенной с территорий, находящихся под оккупацией России.

    Ранее Украина обвинила Израиль в том, что государство допустило заход в порт Хайфы российского судна ABINSK, которое, по утверждению Киева, перевозило украинское зерно.

    Барак Равид Российско-украинский конфликт Израиль
    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей