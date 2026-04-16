    Media: İsrail Ukrayna taxılı daşıyan Rusiya gəmisini saxlaya bilməyib

    • 16 aprel, 2026
    • 19:33
    Media: İsrail Ukrayna taxılı daşıyan Rusiya gəmisini saxlaya bilməyib

    İsrail Ukrayna taxılını daşımaqda şübhəli bilinən Rusiya gəmisinə qarşı tədbir görə bilməyəcəyini bildirib, səbəb isə gəminin artıq Hayfa limanını tərk etməsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" nəşrinin jurnalisti Barak Ravid "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqaya müvafiq mesaj göndərərək gəminin saxlanılmasının artıq mümkün olmadığını qeyd edib. Bununla yanaşı, İsrail tərəfi gəminin limana daxil olmasından iki həftə əvvəl vəziyyətdən xəbərdar idi.

    Mənbələrin məlumatına görə, Ukrayna tərəfi Rusiyanın işğalı altında olan ərazilərdən çıxarıldığı ehtimal edilən buğda yükünün müsadirə edilməsində israr edib.

    Daha əvvəl Ukrayna İsraili Ukrayna taxılı daşıyan "ABINSK" adlı Rusiya gəmisinin Hayfa limanına daxil olmasına yol verdiyinə görə ittiham etmişdi.

    СМИ: Израиль не смог задержать российское судно с украинским зерном

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti