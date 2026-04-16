Azərbaycanın Rusiya ilə ticarətində rublun payı açıqlanıb
Maliyyə
- 16 aprel, 2026
- 14:55
Azərbaycan və Rusiya arasında maliyyə sektorunda səmərəli əməkdaşlıq qurulub.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.
"Xüsusilə, ikitərəfli ticarət çərçivəsində hesablaşmalarda Rusiya rublunun payı davamlı artım nümayiş etdirir: ixrac əməliyyatları üzrə 42 %-ə, idxal əməliyyatları üzrə isə 83 %-ə yüksəlib", - deyə o qeyd edib.
