    Azərbaycanın Rusiya ilə ticarətində rublun payı açıqlanıb

    Maliyyə
    • 16 aprel, 2026
    • 14:55
    Azərbaycanın Rusiya ilə ticarətində rublun payı açıqlanıb

    Azərbaycan və Rusiya arasında maliyyə sektorunda səmərəli əməkdaşlıq qurulub.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    "Xüsusilə, ikitərəfli ticarət çərçivəsində hesablaşmalarda Rusiya rublunun payı davamlı artım nümayiş etdirir: ixrac əməliyyatları üzrə 42 %-ə, idxal əməliyyatları üzrə isə 83 %-ə yüksəlib", - deyə o qeyd edib.

    Rusiya rublu Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan
    Мустафаев: Доля рубля достигла 83% в импорте из России
    Deputy PM reveals ruble share in Azerbaijan-Russia trade

